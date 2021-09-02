В Москве определили подрядчика для строительства проблемного ЖК

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подрядную организацию, которая закончит строительство проблемного жилого комплекса "Троицк Е-39", выбрали в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Московский фонд защиты прав дольщиков определил подрядную организацию, которая завершит строительство проблемного жилого комплекса "Троицк Е-39" на улице Текстильщиков в Троицке. Победителем открытого конкурса стала компания ООО "Профтехстрой". Договор с подрядчиком Фонд заключит в первой половине сентября 2021 года", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Как отметил генеральный директор фонда Александр Гончаров, в сентябре планируется получить положительное заключение ГАУ "Мосгосэкспертиза", после будут поданы документы на выдачу разрешения на строительство. Таким образом, уже нынешней осенью новый подрядчик должен приступить к работам.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен проводить строительно-монтажные работы в четком соответствии с федеральным законодательством. Также предстоит выполнить работы по монтажу и пусконаладке инженерных систем согласно техническим условиям.

В апреле 2021 года было проведено обследование объекта, в результате которого выявлено, что конструкции монолита находятся в работоспособном состоянии. Проблемный жилой комплекс "Троицк Е-39" состоит из двух жилых корпусов на 336 квартир суммарно. В сентябре 2005 года предыдущий застройщик объекта - ЗАО "ПСФ "НОРД" - был признан банкротом, напоминается в материале.