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Восточный экономический форум

Участниками программы "Дальневосточный гектар" стали около 95 тыс. человек

Чаще всего люди используют полученный гектар для индивидуального жилищного строительства, для ведения сельского хозяйства, а также бизнеса, отдыха и в целях рекреации, отметил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Земельными участками на по программе "Дальневосточный гектар" обеспечены около 95 тыс. человек. Об этом сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Дальневосточный гектар". Мы продолжаем программу реализовывать. На днях будет 95 тыс. человек обеспечено дальневосточным гектаром", - сказал Трутнев.

По его словам, чаще всего люди используют полученный гектар для индивидуального жилищного строительства, для ведения сельского хозяйства, а также бизнеса, отдыха и в целях рекреации.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТрутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний ВостокВосточный экономический форум
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