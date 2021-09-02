Трутнев попросил Путина распространить "дальневосточную ипотеку" на врачей и учителей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев попросил президента Владимира Путина поддержать распространение механизма "дальневосточной ипотеки" на учителей и врачей, независимо от возраста. Просьбу он озвучил во время демонстрации президенту интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума.

"Владимир Владимирович, мы бы хотели попросить вас поддержать распространение механизма "дальневосточной ипотеки" на врачей и учителей без ограничения в возрасте, потому что сегодня этот инструмент работает до 35 лет для молодых семей, но для врачей и учителей мы бы хотели попросить сделать исключение", - сказал Трутнев.

Он отметил, что с момента действия "дальневосточной ипотекой" воспользовались 24 тыс. человек.

Решение о введении в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ипотеки под 2% принял Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Кредиты по этой программе предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Первоначальный взнос - не менее 15%, максимальный размер кредита - 6 млн рублей, он выдается на срок не более 20 лет. "Дальневосточная ипотека" действует до 31 декабря 2024 года.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.