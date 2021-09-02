Первые земли под "дальневосточные кварталы" разыграют на аукционе до конца 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Первые площадки под комплексную застройку в рамках "дальневосточных кварталов" планируют разыграть на аукционах до конца 2021 года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в докладе президенту страны Владимиру Путину в рамках Восточного экономического форума.

"Дальневосточный квартал", <...> мы используем существующие инструменты по развитию Дальнего Востока в рамках действующего законодательства о территориях опережающего развития, отбираем крупные площадки под комплексную застройку во всех ключевых городах Дальнего Востока <...> Накрываем их режимом территории опережающего развития, рассчитываем, сколько денег нужно на подведение необходимой инфраструктуры, чтобы создать вот это количество жилья, и выставляем их на прозрачный, открытый аукцион. Застройщики соревнуются по единственному критерию - кто предложит максимальную скидку к среднерыночной цене для жителей, таким образом мы придавливаем цену, а жители получают новое жилье в больших объемах в соответствии с современными стандартами строительства. До конца этого года первые площадки уже будут разыграны", - сказал он.

По его словам, стройки начнутся в следующем году. Чекунков также подчеркнул, что цель механизма "дальневосточный квартал" - понизить цену на жилье.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.