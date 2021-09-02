Хуснуллин поручил властям Самарской области пересмотреть планы по вводу жилья

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Планы по вводу жилья в Самарской области необходимо пересматривать, так как у региона есть потенциал для роста. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросу социально-экономического развития региона, говорится на сайте кабмина.

"Прошу пересмотреть планы по вводу жилья. Я хорошо знаю потенциал Самарской области. У вас есть все для увеличения объемов жилищного строительства, надо просто организовывать работу", - приводятся слова Хуснуллина в сообщении.

Уточняется, что объем строительных работ в регионе за первые полгода увеличился на 45,6% и составил 80,8 млрд рублей. За этот период было введено почти 1 тыс. кв. м жилья.

Ранее власти Самарской области сообщали, что в регионе намерены построить более 23 млн кв. м жилья за 2021-2030 годы по нацпроекту "Жилье и городская среда". В этом году планируется построить 1,7 млн кв. м жилого фонда, что на 300 тыс. кв. м больше показателя за прошлый год.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.