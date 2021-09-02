Кабмин обсудит законопроект о разграничении понятий таунхаусов и многоквартирных домов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство России на заседании в пятницу обсудит проект поправок, разграничивающих в законодательстве понятия "дом блокированной застройки" (таунхаус) и "многоквартирный дом". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Речь идет о внесении изменений в Градостроительный кодекс и ряд законодательных актов.

"Законопроектом предусматривается введение понятия "дом блокированной застройки" в Градостроительный кодекс РФ и понятия "многоквартирный дом" в Жилищный кодекс РФ. При этом определяется, что дом блокированной застройки является видом жилого дома", - говорится в материалах правительства.

Аналогичные изменения будут внесены и в ряд федеральных законов. Как отметили в кабмине, "принятие законопроекта позволит устранить правовой пробел в законодательстве в части разграничения понятий "дом блокированной застройки" и "многоквартирный дом".

Заблокированная застройка

Согласно законодательству, этот тип застройки представляет собой размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами. У блокированной застройки должно быть не более трех этажей при общем количестве совмещенных домов не более десяти. Каждый из домов-блоков должен предназначаться для проживания одной семьи и иметь общую стену без проемов с соседними домами.

На российском рынке загородной недвижимости данный тип застройки называется таунхаусами.