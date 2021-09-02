Минстрой отметил снижение цен на жилье в Москве после изменения правил льготной ипотеки

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Цены на стандартное жилье в Москве снизились до 10% за 1 кв. м после изменения условий по программам поддержки ипотеки с 1 июля 2021 года. Об этом в четверг сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Если мы посмотрим самые высоколиквидные рынки на примере Москвы, то мы видим, что после 1 июля за счет снижения спроса по льготным ипотечным программам, а мы его фиксируем, и увеличения ключевой ставки, <…> конечная цена квадратного метра в Москве [снижается согласно отчетам застройщиков] до 10 процентов", - сказал он.

По поручению президента России Владимира Путина с июля 2021 года до июля 2022 года продлена программа льготной ипотеки с изменением ставки до 7%. Предельная сумма кредита будет единая для всех регионов - 3 млн рублей.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.