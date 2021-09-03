Хуснуллин считает, что землю для строительства домов на селе нужно давать бесплатно

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Строительство жилья на селе необходимо стимулировать путем создания благоприятных для собственников условий. Одной из мер для этого может стать бесплатное предоставление земельных участков, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Конечно, чтобы люди жили на селе, нужно создать условия, чтобы можно было строить дешевый дом. То есть землю надо бесплатно давать, сети подводить, ипотеку льготную давать… У человека должна быть гарантированная работа на селе, и у него должны быть хорошие дороги", - сказал вице-премьер на лекции-экскурсии об архитектуре и строительстве, прочитанной в Ульяновске и продемонстрированной в рамках владивостокского трека просветительского марафона "Новое Знание".

По его словам, чтобы строить на селе, необходимо также создавать инфраструктуру. Нельзя забывать и об архитектурном облике сел. "Нужно, чтобы в сельской местности тоже была своя архитектура... Чтобы человек, приезжая в село и малый город, получал удовольствие от того, что он там находится и живет", - сказал вице-премьер.

II Просветительский марафон "Новое Знание" проходит с 1 по 3 сентября 2021 года в шести городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Владивостоке. Владивосток представляет на марафоне тематический трек "Бизнес". Мероприятия трека проходят на площадке Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс.

Марафон "Новое Знание" приурочен ко Дню знаний, в роли лекторов и наставников выступают свыше 150 российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и бизнесмены.