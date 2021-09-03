ДОМ.РФ передал регионам неиспользуемые земли для строительства 5 млн кв. м. жилья

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ передал регионам неэффективно используемые земли с градостроительным потенциалом в 5 млн кв. метров для вовлечения их в оборот, сообщил в пятницу гендиректор компании Виталий Мутко на встрече президента РФ Владимира Путина с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума.

"Механизм такой передачи есть, создана правительственная комиссия - все неэффективно используемые земли передаются или в ведение регионам или в ведение института развития ДОМ.РФ для вовлечение в комплексное освоение территорий <...> На сегодняшний день уже на 5 млн кв. метров [жилья] регионам земли переданы, просто их надо осваивать", - сказал Мутко.

Он добавил, что ДОМ.РФ готов передать еще около 980 тыс. га таких земель. По словам Мутко, новый закон о комплексном развитии территорий дает возможность более эффективно использовать земли.

ДОМ.РФ - агент Российской Федерации по вовлечению неиспользуемого недвижимого госимущества в хозяйственный оборот. Компания вовлекает в оборот федеральные земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. К 2030 году предполагается построить на вовлеченных в оборот земельных участках в федеральной собственности более 100 млн кв. м.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.