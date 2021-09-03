Минстрой РФ планирует принять до конца года закон о рынке арендного жилья

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ рассчитывает на принятие до конца текущего года закона о рынке арендного жилья, сообщил в пятницу ТАСС замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы планируем и ставим перед собой задачу до конца года принять закон и в следующем году начинать реализовывать поручение президента на практике", - сказал он.

Замминистра отметил, что есть поручение президента РФ Владимира Путина по структурированию и "обелению" действующего рынка арендного жилья в России. Минстрой в настоящее время готовит законопроект для его внесения в Госдуму осенью. Тогда же будут представлены предложения Минстроя по формированию специальной платформы для арендного жилья.

По мнению Стасишина, в первую очередь в реализации такого закона заинтересована Москва. В то же время пока не ведется обсуждений по поводу внедрения специальной платформы в пилотных регионах, однако, если такое решение будет принято, то, скорее всего, оно коснется в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно. Механизм обеспечения жильем граждан, которые имеют невысокий уровень доходов и не могут приобрести жилье в собственность, прорабатывается в соответствии с поручением президента России.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.