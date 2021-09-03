Минстрой обсудит с Минфином возможность введения налогового вычета на аренду жилья

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует обсудить с Минфином возможность введения налогового вычета на аренду жилья, сообщил ТАСС замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме.

Ранее Минстрой РФ предложил включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" инициативу о налоговом вычете с расходов на аренду жилья для развития арендного рынка.

"В первую очередь налоговый вычет должен быть максимально просчитан и согласован с нашими коллегами. <…> Сегодня мы с Минфином только начинаем обсуждать эту возможность. <…> Пока мы с Минфином не просчитаем все, не отработаем и не придем к единому знаменателю, никакого налогового вычета ни в каком регионе никогда не будет", - отметил Стасишин.

По его словам, предложение Минстроя, отраженное в проекте жилищной госпрограммы по налоговому вычету за аренду жилья, внесено для обсуждения. "Проект изменения госпрограммы и предложение в части возможности налогового вычета [не означает], что этот налоговый вычет когда-нибудь будет. <…> Мы даже можем убрать это [предложение] из проекта госпрограммы в моменте, если мы не придем к общему пониманию с Минфином", - пояснил замминистра.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.