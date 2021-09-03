Минстрой РФ займется строительством туристических объектов как куратор госпрограммы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ в качестве куратора госпрограммы "Развитие туризма" в 2022-2030 году будет заниматься реализацией проектов по строительству туристических объектов. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме.

"У нас есть Ростуризм, который развивает туризм. Наша задача - максимально быстро и эффективно построить то, на что есть запрос у наших граждан. Поэтому мы будем заниматься реализацией тех проектов, которые будут востребованы у наших граждан на территории нашей страны. Строить то, что пройдет государственную экспертизу", - сказал Стасишин.

Замминистра добавил, что кураторство госпрограммы станет дополнительным направлением в деятельности Минстроя РФ.

Ранее правительство РФ закрепило за министерством строительства и ЖКХ госпрограмму по развитию туризма. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

В июне 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнении перечня госпрограмм. В частности, в него вошла новая программа "Развитие туризма". Вместе с тем в России разрабатывается национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Презентация нацпроекта прошла в конце апреля этого года. Он состоит из трех федеральных проектов: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг", "Совершенствование управления в сфере туризма". Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. На реализацию нацпроекта до 2030 года из бюджета РФ планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд рублей - из региональных средств.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.