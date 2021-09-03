Минстрой намерен сократить срок выхода на стройплощадки для региональных фондов дольщиков

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Сроки выхода на строительные площадки для завершения долгостроев планируется сократить для региональных фондов дольщиков. Соответствующий законопроект будет внесен в Государственную думу осенью, сообщил в пятницу ТАСС замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме.

"В осеннюю сессию будет внесен [законопроект]. [Документ будет касаться] сокращения сроков выхода на площадку региональным фондам, формирования объектов незавершенного строительства и реестра обманутых дольщиков", - сказал Стасишин.

По его словам, работа министерства направлена на оптимизацию издержек при формировании реестра дольщиков и возможности решения проблемы обманутых дольщиков в течение трех лет.

Летом 2019 года субъекты получили право создавать свои региональные фонды защиты прав дольщиков. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон об участии в долевом строительстве 27 июня 2019 года. Средства фондов идут на завершение строительства проблемных объектов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.