Минстрой считает необходимым увеличение объема жилья на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. При снижении ставки по дальневосточной ипотеке до нуля необходимо кратно увеличивать объемы жилищного строительства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Такое мнение выразил ТАСС в пятницу замглавы Минстроя Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме.

Банк ВТБ со 2 сентября 2021 года снизил ставку по дальневосточной ипотеке с 1% до 0,1%. Максимально возможный размер ипотеки - 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости, уточнили в банке.

"Заявления ВТБ о том, что они дальневосточную ипотеку делают под ноль процентов, - это, с одной стороны, здорово, но с другой стороны, если конечная [ставка] по ипотеке действительно будет ноль, в Дальневосточном федеральном округе нужно кратно увеличивать объемы жилья", - считает Стасишин.

По его словам, для увеличения объема жилищного строительства на Дальнем Востоке необходимо использовать механизм института развития ДОМ.РФ по продаже земельных участков "за долю", использовать инструменты "инфраструктурного меню", которое включает инфраструктурные облигации, кредиты регионам и выделение средств из ФНБ через Фонд ЖКХ. Также Стасишин отметил, что сроки выдачи разрешений на строительство нужно сократить и обеспечить опережающее строительство инженерной магистральной инфраструктуры.

"Это даст возможность снизить инвестиционную себестоимость, оптимизировать затраты и приведет к увеличению объемов строительства, а за собой приведет к корректировке цены с учетом баланса спроса и предложения", - добавил замминистра.

Дальневосточная ипотека предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.