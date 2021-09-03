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Путин заявил, что стоимость жилья на Дальнем Востоке выросла

Стоимость жилья на Дальнем Востоке выросла, на рынке не хватает качественных предложений - Путин.

Восточный экономический форум
ВТБ намерен профинансировать строительство крупного рекреационного комплекса в Хабаровске
Стоимость проекта оценивается в 7,5 млрд рублей
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