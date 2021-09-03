ДОМ.РФ и Минстрой разработают "зеленые" стандарты строительства

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ совместно с Минстроем планируют разработать "зеленые" стандарты строительства и включить их в нормативные технические документы. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"ДОМ.РФ и Минстрой работает над созданием "зеленых" стандартов строительства и включения их в нормативные технические документы. Сегодня определена структура стандарта, прорабатываются обязательные и добровольные критерии. В частности, "зеленые" стандарты планируется вынести на общественные слушания 1 декабря 2021 года, включение "зеленого" стандарта в план Росстандарта запланировано на 2022 год", - сказал Мутко.

Он отметил, что ДОМ.РФ создал рабочую группу, которая займется темой "зеленого" кредитования. "Сейчас очень много вопросов, связанных с экологической, "зеленой" повесткой. Мы видим, что сегодня ущерб от строительной отрасли тоже ощутим. И сейчас смотрим, какие могли бы быть поощрительные программы для тех строительных компаний, которые собираются работать по "зеленым" стандартам, использовать сегодня экологические материалы и новые современные технологии", - добавил Мутко. По его словам, ДОМ.РФ регулярно обсуждает тему "зеленого" кредитования с Банком России.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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