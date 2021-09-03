ДОМ.РФ планирует реализовать несколько проектов арендных домов на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ планирует реализовать несколько проектов арендных домов в городах Дальнего Востока. Речь идет о Приморском, Камчатском, Хабаровском краях, а также Сахалинской и Амурской областях, сообщил ТАСС генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в кулуарах Восточного экономического форума в пятницу.

"Сегодня ДОМ.РФ рассматривает проект строительства арендного жилья во Владивостоке на вовлеченных земельных участках. Также недавно мы подписали соглашение с правительством Сахалинской области о финансировании рынка арендного жилья объемом 50 тыс. кв. м, а региональные власти взяли на себя обязательства по заселению этих квартир", - сказал Мутко.

Он также отметил, что ДОМ.РФ подписал соглашение с СИБУРом на создание арендного жилья для 600 семей из числа сотрудников Амурского газохимического комплекса. Кроме того, рассматриваются проекты арендных домов в Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

Помимо этого, интерес к арендным домам для студентов и аспирантов проявили высшие учебные заведения из Иркутска, Тюмени и Калининграда, сказал Мутко. "Сейчас мы изучаем варианты взаимодействия с вузами, а также рассчитываем на поддержку региональных властей и Минобрнауки России", - добавил он. Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ и Высшая школа экономики заключили соглашение, согласно которому компания передала университету арендный дом в жилом комплексе Level Амурская на востоке Москвы.

ДОМ.РФ занимается развитием цивилизованного рынка аренды, предлагая собственные арендные дома, а также аренду в партнерстве с регионами, бизнесом и вузами. Портфель госкомпании включает 13 арендных домов. Для привлечения частных инвестиций в арендное жилье ДОМ.РФ использует закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Это первый в России подобный фонд, портфель которого состоит из недвижимости жилого сектора.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.