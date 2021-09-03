Трутнев заявил, что вопрос с дешевым жильем будет решен во всех регионах ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Вопрос с дешевым жильем сначала решится во Владивостоке, а потом и во всех регионах ДФО, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что объемы строительства жилья на Дальнем Востоке будут увеличены, однако в последнее время его стоимость в регионе подросла, а на рынке отмечается нехватка доступных предложений.

"В рамках программы "Дальневосточный квартал", который будем в ближайшее время запускать, мы постараемся сделать так, чтобы там жилье строилось дешевле, компании, которые придут в ТОР, сэкономят на налоговых преференциях и получат уже готовую землю и инфраструктуру. Для меня сейчас принципиально создать понятный и прозрачный механизм, чтобы вот эти преимущества, которые они получат, осталось не в карманах строительных организаций, а, чтобы они сработали на снижении стоимости. Уверен в том, что мы с этим справимся и повлияем на стоимость рынка жилья сначала во Владивостоке, а потом и в других территориях Дальнего Востока. Во всех регионах Дальнего Востока мы будем начинать работу по строительству более дешевого жилья для людей", - сказал журналистам Трутнев по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Вице-премьер подчеркнул, что на развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительство жилья сейчас правительство выделяет большие средства.

"Моя задача, задача всей нашей команды - чтобы необходимая часть этих средств пришла на Дальний Восток. <…> У нас есть земля в территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская", которая находится достаточно близко от Владивостока и которую вполне можно использовать для строительства. Проблема одна - подвести туда инфраструктуру, что мы в состоянии сделать за средства государственной программы по развитию Дальнего Востока. А потом просто пригласим туда инвесторов", - подчеркнул Трутнев.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.