Трутнев заявил, что массовое строительство жилья во Владивостоке начнется в следующем году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Массовое строительство жилья и создание новых кварталов во Владивостоке начнется в следующем году, заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Массово строить жилье, в том числе создавать новые районы Владивостока, мы начнем в будущем году. А темпы строительства будут прямо зависеть от востребованности", - сказал он журналистам по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании ВЭФ, заявил, что к 2024 году объем жилищного строительства на Дальнем Востоке должен вырасти в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом. Глава государства подчеркнул, что в последнее время стоимость жилья в регионе подросла, а на рынке отмечается нехватка доступных предложений.

"В любом случае мы не будем строить все жилье за государственный счет - это неправильная конструкция. Мы будем делать это приемлемым для бизнеса и привлекать туда строительные компании, помогая им снизить цену продажи. При этом мы делаем их сбыт более эффективным - дешевое жилье продавать будет легче", - пояснил Трутнев.

"Строительство нового района Владивостока, превращение Владивостока в агломерацию мне кажется совершенно естественной историей. Во Владивостоке есть потребность в жилье, причем более дешевом жилье, потому что сейчас оно стоит очень дорого", - сказал он журналистам по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока было подписано на ВЭФ между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород". Город будет рассчитан на проживание 300 тыс. жителей, а площадь застройки составит 925 га, в рамках проекта планируется построить 2,8 млн кв. м. жилья. Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить миллион человек.

"Я абсолютно убежден, что, прежде всего, надо обратить внимание на развитие уже существующих городов и населенных пунктов Дальнего Востока. Я побывал в очень многих из них и вижу, как живут люди, чего не хватает. Нам надо создавать для людей комфортные, удобные условия для жизни. Владивосток - это транспортный перекресток Дальнего Востока, здесь морской порт создает ряд совершенно особенных условий для развития", - добавил Трутнев.