ФАС предложила дать регионам право определять предельные индексы на ЖКУ на несколько лет

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ФАС разработала проект постановления правительства, позволяющий регионам определять параметры индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на несколько лет вперед. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев в рамках Восточного экономического форума.

"ФАС России подготовила проект постановления правительства РФ, которым предполагается дать регионам возможность определять предельные индексы на несколько лет вместо их согласования на каждый последующий год. Это нужно для того, чтобы инвесторы вкладывались в модернизацию и реконструкцию коммунального комплекса, а потребители получали качественные коммунальные услуги, но были при этом защищены от необоснованного роста тарифов на них", - сказал Королев.

Он пояснил, что вопрос внедрения долгосрочного (до 15 лет) тарифного регулирования с гарантией возврата капитала прорабатывался ранее в рамках обсуждения стратегических целей правительства по совершенствованию тарифного регулирования. Замглавы ФАС подчеркнул, что антимонопольный регулятор также выступает за дальнейшее развитие механизма концессий, поскольку они позволяют составлять долгосрочные планы по обновлению инфраструктуры и защищают интересы частных инвесторов. Королев добавил, что предложенные ФАС способы регулирования могут быть реализованы и на территории Дальнего Востока.

Тарифы на коммунальные услуги индексируются ежегодно с 1 июля. В ФАС поясняют, что их пересмотр необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, а также для обеспечения доступности и качества коммунальных услуг для потребителей.