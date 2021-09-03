В селах Северной Осетии построят 22 дома по госпрограмме в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии построят 22 дома по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в Пригородном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона.

"В рамках Государственной программы Северной Осетии "Комплексное развитие сельских территорий" в Пригородном районе республики в 2021 году построят 22 дома", - говорится в сообщении.

В селении Верхняя Саниба построят 11 домов в селении, 10 домов - в селении Гизель и один дом - в Нижней Санибе. Всего планируется ввести в эксплуатацию жилье общей площадью 1 тыс. 371 кв. метров.

Всего в Северной Осетии на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году планируется направить более 736 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - около 708 млн, из республиканского - 28 млн рублей.