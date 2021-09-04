Производство "Технониколь" поможет стимулировать строительство жилья в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Запуск заводов корпорации "Технониколь" по производству стройматериалов в Приморье поможет стимулировать рынок жилищного строительства в регионе. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Олег Кожемяко.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, отметил, что дефицит строительных материалов является "острой специфической проблемой Дальнего Востока", подчеркнув, что в ближайшее время необходимо кратно увеличить их производство в регионе.

"Сегодня мы подписали соглашение с "Технониколем" о строительстве здесь нескольких заводов по производству стройматериалов, в 2023 году они уже будут построены, это как раз сочетается с тем призывом Владимира Владимировича Путина о необходимости создания здесь стройиндустрии", - сказал Кожемяко. Говоря о развитии этого направления в крае, он также отметил группу компаний DNS, которая подошла к вопросу строительства жилья комплексно, построив завод по изготовлению древесных плит в Спасске-Дальнем, по изготовлению современного стенового бетона на территории Надеждинского района.

Губернатор напомнил о механизмах "дальневосточной ипотеки" и инфраструктурных кредитов, которые также должны стимулировать жилищное строительство. "Приморский край имеет возможность порядка 9,5 млрд рублей направить на улучшение ситуации с инженерной инфраструктурой под строительство жилья, что, безусловно, скажется на росте [жилищного строительства]", - добавил Кожемяко.

Корпорация "Технониколь" намерена запустить в Приморье производство экструзионного пенополистирола до конца 2023 года, сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме совладелец и управляющий партнер корпорации Сергей Колесников. Стоимость проекта он оценил в 1,5 млрд рублей, а предприятия по выпуску битумных материалов - в размере 1,2-1,3 млрд рублей. С этими проектами корпорация планирует заявиться в качестве резидента одной из территорий опережающего развития в Приморье - наиболее подходящие площадки есть в ТОР "Большой Камень" и "Надеждинская".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.