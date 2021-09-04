"Удоканская медь" разработала концепцию застройки Новой Чары домами на 25 тыс. жителей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Удоканская медь" (входит в холдинговую компанию USМ Алишера Усманова) разработала концепцию комплексной застройки жильем поселка Новая Чара на севере Забайкальского края. Документ предполагает строительство жилья на 20-25 тыс. человек, сообщил ТАСС в субботу губернатор Забайкалья Александр Осипов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее на площадке ВЭФ Минвостокразвития России, правительство Забайкальского края и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписали соглашение с компанией "Удоканская медь" по строительству объектов социальной инфраструктуры в Новой Чаре. В частности, речь идет о новом здании для Каларской центральной районной больницы, спортивном комплексе, а также многофункциональном культурно-досуговом центре. Сейчас население поселка составляет около 3,7 тыс. человек.

"Запланировано строительство нового жилья в Новой Чаре, сейчас идет проектирование, его ведет сам инвестор. "Удоканской медью" с нашим участием и Минвостокразвития РФ была полностью подготовлена концепция [нового района] Новой Чары, в ходе которой предполагается строительство большого объема жилья, в перспективном плане - на 20-25 тыс. человек", - сказал Осипов.

Глава региона уточнил, что сейчас власти ищут варианты софинансирования проекта, а также изучают спрос на жилье в Новой Чаре на фоне освоения Удоканского месторождения меди.

"Предусмотрено создание и реконструкция социальных объектов, в этой части мы исполнение планов уже начали, практически все социальные объекты отремонтировали или завершаем их ремонт, два года эта программа длилась. Отремонтировали больницу, оснастили новое инфекционное отделение, поставили высококачественное оборудование, отремонтировали капитально школу, детский сад, полностью благоустраиваем общественное пространство, делаем несколько спортивных объектов. Реконструировали музей, детскую школу искусств и так далее", - добавил глава региона.

Удоканское месторождение с ресурсами 26,7 млн тонн меди в Каларском районе является крупнейшим в России и одним из самых больших в мире. Его освоение включает разработку и строительство первой и второй очереди горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата производительностью около 40 млн тонн руды в год, создание соответствующей инфраструктуры. Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоялись Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.