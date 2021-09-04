В Северном Тушине ввели в эксплуатацию два корпуса в рамках реновации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Два корпуса по программе реновации ввели в эксплуатацию в московском районе Северное Тушино. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В районе Северное Тушино по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 38, корпус 1 и корпус 2 (улица Вилиса Лациса, владение 42) ввели два жилых корпуса для переселения по программе реновации на 472 квартиры. Отличительной особенностью новостроек стал фасад, облицованный крупноформатными металлическими кассетами лаймово-зеленого, белого и серого цветов, что позволяет домам выделяться среди окружающих их зданий", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что каждый из корпусов - двухсекционный дом с подземной автостоянкой. В новостройках расположены 472 квартиры: 188 однокомнатных, 128 двухкомнатных и 156 трехкомнатных. Две из них оборудовали для маломобильных жильцов: в них увеличили ширину проходов и установили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка во всех квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

В домах установлены современные лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации. Первые этажи останутся нежилыми. Там размещены лифтовой холл, помещения дежурного, комната для уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и технические помещения. Кроме того, здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Войти в дома можно будет с двух сторон.

Новостройки оборудованы системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. Территорию рядом с домами благоустроили: оборудовали детские игровые площадки и зоны отдыха, разбили цветники, высадили кустарники и деревья.