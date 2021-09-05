Помещение в доме Наркомтяжпрома на проспекте Мира в Москве выставили на торги

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Нежилое помещение площадью 67,2 кв. м в доме Наркомтяжпрома на пересечении проспекта Мира и улицы Кибальчича в Москве выставлено на продажу. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно расположено по адресу проспект Мира, дом 124, корпус 1. Дом Наркомтяжпрома выполнен в стиле советского конструктивизма с элементами сталинского ампира.

"С начала года предприниматели купили у города 307 нежилых помещений, из них два находятся в зданиях, относящихся к объектам культурного наследия. Сейчас на конкурс - особый формат торгов - выставляется нежилое помещение площадью 67,2 кв. м. Оно расположено на цокольном этаже жилого кирпичного здания на пересечении проспекта Мира и улицы Кибальчича", - сказал руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что будущий владелец нежилого помещения сможет использовать его по своему усмотрению, в том числе разместить офис. Заявки на участие в конкурсе принимают до 18 октября, итоги планируют подвести 27 октября.

"Конкурс как формат реализации лотов предусмотрен для объектов культурного наследия (ОКН), включенных в государственный реестр ОКН. Это открытая по составу участников процедура. Сумма, которую претендент готов заплатить, заявляется открыто в ходе проведения торгов. Каждый участник имеет право сделать только одно предложение, равное установленной начальной цене или превышающее ее. Инвестор, который предложит наибольшую сумму, станет победителем торгов", - добавляется в материале.

Вся информация об объектах и условиях их продажи опубликованы на инвестиционном портале города Москвы в разделе "Имущество от города". Посмотреть помещения можно с помощью онлайн-тура в режиме 3D, а принять участие в торгах - на сайте единой электронной торговой площадки.