Новая программа расселения аварийного жилья затронет на первом этапе 50 тыс. россиян

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Почти 900 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживают около 50 тыс. человек, войдут в новую программу расселения на первом этапе ее реализации. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он также предложил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей.

"Те 45 млрд рублей, которые будут направлены на реализацию новой программы, включая проекты по комплексному развитию территорий, позволят переселить порядка 50 тыс. человек из почти 900 тыс. кв. м аварийного жилья", - сказали в пресс-службе.

В Фонде ЖКХ добавили, что эти средства помогут регионам, которые досрочно расселяют аварийное жилье, сохранить набранные темпы. С учетом реализации текущих программ в год из аварийного жилья будут переселять не менее 130 тыс. человек.

Планируется, что с 2022 года к реализации новой программы приступят девять регионов. Это Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и Севастополь, которые уже достигли целевых показателей по расселению аварийного жилья, указанных в национальном проекте "Жилье и городская среда". Кроме того, завершать текущую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 году планируют Кабардино-Балкария, Адыгея, Чечня, Саратовская и Магаданская области.

Сегодня в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Она рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда. Как ранее отмечали в Фонде ЖКХ, ежегодно аварийным признается порядка 2 млн кв. м жилья.