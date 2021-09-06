Льготную ипотеку на квартиры в новостройках введут в Мурманской области с 2022 года

МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Мурманской области года с 2022 года будут компенсировать жителям Заполярья 2% от ставки по ипотечным кредитам на квартиры в новостройках или на строящееся жилье в течение 10 лет, сообщил в понедельник губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве.

"Мы вводим с 2022 года свою льготную ставку и будем компенсировать 2% от процентной ставки по ипотечным кредитам в течение 10 лет. Сумма кредита, на которую мы будем давать эту льготу, не превысит 3,5 млн рублей. Если человек берет ипотеку 3,5 млн под ставку в 7%, то 2% будет выплачиваться за счет регионального бюджета. Если ипотека берется большего размера, то мы компенсируем 2% от суммы 3,5 млн рублей от этих кредитов", - сказал Чибис.

Региональная программа компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным на квартиры в новостройках в Мурманской области направлена на развитие строительства новых многоквартирных домов, так как большая часть жилищного фонда в Заполярье сильно устарела.

Как сообщил ТАСС и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков, последние годы строительство в Заполярье велось, в основном, под нужды региона в целях переселения из аварийного жилищного фонда методом точечной застройки. "Всего с 2017 года в Мурманской области было введено 219 295 кв. м. жилых помещений, в том числе 79 013 кв. м. в многоквартирных домах и 140 282 кв. м. за счет индивидуального жилищного строительства", - отметил и.о. министра.