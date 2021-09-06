Загородная недвижимость в России за год подорожала в среднем на 18%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Средняя стоимость загородного дома за год выросла на 19% и превышает 7 млн рублей по России. Об этом говорится в исследовании ЦИАН.

"Средняя стоимость дома в продаже в целом по РФ составляет в конце августа 7,08 млн рублей против 6,71 млн в начале лета (+5%) и 5,99 млн рублей год назад (+18%). Причины роста цен в сохраняющемся повышенном спросе, сокращении объема предложения, изменении его структуры (самые дешевые компактные дома распроданы еще в 2020 году, в продаже осталось больше вариантов с большой площадью)", - отмечается в исследовании.

Наиболее высокий рост цен на загородную недвижимость наблюдается в Краснодарском крае - на 54%, до 20,46 млн рублей, в Москве - на 41%, до 37,6 млн рублей, Московской, Ленинградской и Калининградской областях - по 39%, до 24,3 млн рублей, 16,7 млн рублей и 13,4 млн рублей соответственно и Севастополе - на 37%, до 17,5 млн рублей.

По данным ЦИАН, большая часть просмотров объектов загородной недвижимости под покупку приходится на дома и дачи (77%), еще 20% - на земельные участки и 3% - на таунхаусы. В целом интерес россиян к покупке загородной недвижимости сократился на 10% по сравнению с прошлым летом, когда наблюдался ажиотажный спрос на фоне пандемии, и вырос в 1,5 раза по сравнению с допандемийным летом 2019 года. При этом наиболее заметно растет спрос на земельные участки, так как многие ликвидные варианты готовых домов были раскуплены в 2020 году. С весны 2021 года условия семейной ипотеки под 6% распространились на строительство дома, что также стало причиной роста интереса у населения, считают аналитики ЦИАН.

Объем предложения на рынке загородной аренды по всей стране сократился за последний год на 5%. В структуре предложения 57% приходится на загородные дома, 41% - на земельные участки по индивидуальное строительство и 2% - на таунхаусы. "Повышенный спрос провоцирует рост цен и приводит к вымыванию с рынка наиболее доступных и привлекательных вариантов готовых домов, а в последнее время - и земельных участков. Сокращение ликвидного предложения, повышение стоимости и распространение льготной ипотеки на строительство стимулирует ИЖС", - считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.