Власти Новосибирска сообщили, что проект ЖК у бывшего аэропорта соответствует требованиям

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Проектная документация первого этапа строительства крупного жилого комплекса на территории бывшего городского аэропорта Северный в Новосибирске, приостановить которое ранее просили депутаты различных уровней власти, соответствует требованиям планировки и межевания территории. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе мэрии города.

Ранее региональные и городские депутаты в Новосибирской области, а также депутат Госдумы Андрей Каличенко направили в адрес мэра Новосибирска Анатолия Локотя и главы региона Андрея Травникова письмо с просьбой приостановить выдачу разрешений на строительство крупного жилого комплекса компании "СДС-финанс" на территории бывшего городского аэропорта Северный. Причиной является отсутствие продуманной социальной и транспортной инфраструктуры проекта.

"Данная проектная документация разработана в соответствии с требованиями проекта планировки и проекта межевания территории, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что проектная документация была разработана в 2021 году и получила положительное заключение экспертизы в части технических требований, требований по безопасной эксплуатации зданий, а также результатов инженерных изысканий. На основании этого документа, а также выписки из ЕГРН на земельный участок, мэрия выдала застройщику разрешение на строительство первого этапа - одного из домов жилого комплекса.

Также, по информации пресс-службы, "СДС-финанс" предусмотрел в проекте строительства дома подземную парковку и открытую площадку для парковки автомобилей, рассчитанную на 68 машиномест, или 102 квартиры. На территории также предполагается развитие улично-дорожной сети с устройством новых магистральных улиц общегородского, районного значения, улиц и дорог местного значения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры, сохранение существующих зеленых насаждений и развитие системы озеленения.

В мэрии добавили, что получили обращение депутатов и рассмотрят его в установленные законом сроки.

Об аэропорте

Новосибирск-Северный - бывший аэропорт в Заельцовском районе Новосибирска, обслуживавший региональные и местные воздушные линии. Был основан в 1929 году, стал исторически первым аэропортом в Новосибирске. Расположен недалеко от центра города. Использовался также государственной авиацией, а также местными аэроклубами. С февраля 2011 года аэропорт закрыт. Планируется, что территория аэропорта будет застроена жилыми домами и офисными зданиями.