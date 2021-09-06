Обманутые дольщики четырех долгостроев в Ивановской области получат денежные компенсации

ТАСС, 6 сентября. Фонд защиты прав дольщиков принял решение о выплате денежных компенсаций гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков четырех жилых комплексов в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение по четырем проблемным объектам застройщика "СК Этажи": Бакинский проезд, д. 61; улица Апрельская, д. 95; пересечение ул. Революционной и Апрельской (II этап строительства); пересечение ул. Революционной и Апрельской (III этап строительства). Участникам долевого строительства этих многоквартирных домов выплатят компенсации. Размер возмещения по всем четырем объектам составит 78,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным департамента строительства и архитектуры региона, в ближайшее время фонд сформирует реестр выплат. Средства дольщикам будут перечисляться на основании заявлений.

Ранее на необходимость закрыть проблему обманутых дольщиков в Ивановской области обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором региона Станиславом Воскресенским. Тогда глава региона доложил, что с 2017 года в Ивановской области число договоров долевого участия обманутых дольщиков сократилось втрое - с 2 760 до 792.

По данным областного правительства, в 2019 году Ивановская область заключила соглашение с федеральным Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства, это дало возможность привлекать федеральные средства на завершение строительства проблемных объектов. Сейчас в регионе в рамках соглашения с фондом приступили к достройке пяти домов недобросовестных застройщиков в Иванове. Кроме того, принято решение в отношении последнего проблемного объекта СУ-155 в регионе - многоквартирного дома в деревне Кочедыково Ивановского района, дольщикам этого объекта федеральный фонд также выплатит компенсацию.