Спрос на аренду жилья в Москве в сентябре увеличился на 30%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Спрос на аренду квартир в Москве с началом осени увеличился на 30%, в сравнении с летним периодом. Об этом рассказали ТАСС в понедельник опрошенные эксперты.

"В сентябре спрос на долгосрочную аренду жилья примерно на 30% выше, чем в летний период. Рост активности потенциальных арендаторов начался еще со второй декады августа, во многом его формировали студенты, которые возвращались в столицу после каникул", - сообщила ТАСС главный эксперт Аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. По ее словам, сегодня в Москве экспонируется порядка 17,4 тыс. лотов, что на 14% больше, чем в начале лета.

Спрос на аренду квартир в Москве почти достиг допандемийного уровня, рассказала ТАСС генеральный директор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова. По ее словам, достаточно активную группу арендаторов формируют работающие в столице приезжие, а среди арендодателей выросла доля инвесторов, которые купили квартиры про запас и теперь сдают их в аренду. "Мы ожидаем активного делового сезона на рынке арендного жилья", - сказала собеседница агентства.

Объем предложения квартир в аренду последовательно сокращается в Москве в связи с восстановлением деловой активности и тем, что практически все антиковидные ограничительные меры отменены, рассказала ТАСС в свою очередь директор офиса продаж вторичной недвижимости риелторской компании Est-a-Tet Юлия Дымова. "По сути, некий отложенный спрос, который копился больше года, реализуется с июля - многие уже нашли жилье. Но при этом масса желающих осталась. Цены сейчас выше на 15-20% по сравнению с июнем. Нередки уже случаи, когда квартира, которую сдавали в июне за 27 тыс. рублей в месяц, сейчас сдается за 37 тыс.", - отметила она.

Для наиболее ликвидных однокомнатных квартир в Москве ставка аренды составляет в среднем 37,8 тыс. рублей в месяц - на 1,9% выше, чем в августе, но на 5,7% ниже, чем в сентябре прошлого года, уточнила Кирюхина. По ее словам, аналогичная ситуация и в сегменте двухкомнатных квартир, где средняя ставка аренды выросла за месяц на 1,2%, но при этом в годовой динамике ниже на 17,9%. "Новых ограничительных мер, связанных с эпидемиологической обстановкой, не анонсировано, поэтому ставки аренды продолжат рост в октябре еще на 1-3%. После чего при отсутствии новых ограничений наступит стагнация до следующего делового сезона, который наступит весной 2022 года", - прогнозирует собеседница агентства.