Росреестр в Москве возобновил прием граждан, прерванный из-за пандемии в марте 2020 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве возобновило личный прием и консультирование физических и юридических лиц, в том числе кадастровых инженеров, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В условиях стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве и растущим вслед за восстановлением рынка недвижимости общественным запросом на очные консультации специалистами управления - нами принято решение возобновить личный прием", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Игоря Майданова. Однако прием будет осуществляться по предварительной записи.

Личный прием граждан и организаций был приостановлен с марта 2020 года из-за коронавируса. Работа управления по взаимодействию с физическими и юридическими лицами осуществлялась в особом режиме.

Кроме того, столичное управление Росреестра возобновило работу экспедиции на прием документов. Как признали в пресс-службе, приостановление работы экспедиции в марте 2020 года усложнило процесс подачи документов. Заявители допускали разного рода ошибки - не предоставляли полный комплект документов, реквизиты для возврата излишне уплаченных денежных средств, оригиналы платежных документов или не расшифровывали инициалы. Из-за этого граждане были вынуждены обращаться в ведомство неоднократно.

Это очень хорошая новость для профессионалов рынка недвижимости, пояснил ТАСС директор агентства недвижимости "Лэндл" Алексей Клышин. "Это значительно ускорит регистрацию сделок в сложных случаях. Есть ситуации, которые в МФЦ решить или невозможно, или очень долго - снятие ареста, задвоение кадастрового номера объекта, несовпадение параметров участка", - сказал он.

Риелтор добавил, что в последнее время участились случаи наложения запрета на регистрационные действия с квартирой за мелкие долги размером 500-1 000 рублей, а зачастую снять эту отметку в ЕГРН после оплаты долга через судебных приставов является большой проблемой. Также эксперт назвал важным шагом допуск на личный прием кадастровых инженеров, так как нередко спорные случаи возникают в процессе оформления сделок с загородными участками как раз из-за ошибок в кадастровой информации.