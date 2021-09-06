Власти считают, что программа "Гектар Арктики" востребованней в Мурманской области

МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная программа "Гектар Арктики" по предоставлению земель в безвозмездное пользование в Мурманской области в среднем в четыре раза востребованней, чем в других арктических регионах - участниках программы, сообщила в понедельник заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. За первый месяц действия программы жители Заполярья подали более 2 тыс. заявок на получение земельных участков.

"В первый день было подано 413 обращений, за первую неделю количество обращений составило 1 143, по состоянию на начало сентября уже 2 093 заявления в Мурманской области подано от жителей региона на предоставление земельных участков по программе "Гектар Арктики". Если сравнивать с другими регионами, то видно, что у нас существенно выше количество обращений. Архангельская область - 638 заявлений, на Ямале - 562, в Карелии - 321, далее уже несущественные цифры. В нашем регионе программа является наиболее востребованной для жителей", - сказала Кузнецова.

Вице-губернатор также отметила, что более половины из 2 тыс. заявок обработаны (58%), по ним уже принято решение на предоставление земельных участков. В основном жители Мурманской области берут "Гектар Арктики" под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), а также организацию бизнеса в сфере туризма.

Власти Мурманской области отдали под бесплатные "Гектары Арктики" более 731 га, что составляет 5,04% территории области. Это один из самых больших показателей по сравнению с другими арктическими регионами - участниками программы, которые отдали менее 1% своих территорий. В первые полгода земельные участки в Мурманской области площадью не более 1 га смогут получить только жители региона. Далее в программе сможет принять участие любой житель России.

В рамках федеральной программы "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне России можно получить земельный участок площадью до 1 гектара не безвозмездной основе. На полученной территории можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.