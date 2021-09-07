Девелопер прогнозирует рост цен на новостройки в Московском регионе на 8-10% на конец года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Потенциал роста цен на новостройки массового сегмента в Московском регионе еще не исчерпан, в годовом исчислении к концу 2021 года цены могут вырасти в пределах в среднем 8-10%. Такое мнение выразил управляющий директор группы компаний "Самолет" Дмитрий Волков на презентации финансовых результатов девелопера за первое полугодие 2021 года.

"Будет замедление [роста цен]. <…> Мы предполагаем, что во втором полугодии рост будет порядка, в среднем по рынку, 8-10% в годовом исчислении. До конца года мы увидим повышение цен в массовом сегменте, но не с темпами роста в 25-35%", - отметил Волков.

Он добавил, что потенциал роста цен еще не исчерпан, так как за прошедшие два года практически не изменились затраты домохозяйств на покупку недвижимости. В частности, несмотря на рост цен, в прошлом году снизились ипотечные ставки, растет срок ипотечного кредитования. "Покупатель измеряет стоимость недвижимости исходя из того, сколько денег он платит в месяц за ипотеку. Этот ипотечный платеж для покупателей в этом и прошлом годах фактически остался таким же, порядка 30-32 тыс. рублей за кв. м, [если смотреть] по базе наших продаж", - сказал Волков.

Также, по его словам, до конца года возможен рост ипотечных ставок на 0,5-1 п. п. "Для покупателей, вероятнее всего, это не будет чувствительно, потому что большинство девелоперов используют субсидированные программы, которые позволяют сделать для клиента такую же доступную [ипотечную] ставку, какой она была до 1 июля (после 1 июля 2021 года изменились условия льготной ипотеки на новостройки, ставка по программе выросла до 7%)", - считает эксперт.

Ранее Банк России опубликовал статистику, согласно которой средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в июле 2021 года выросла по сравнению с июнем на 0,6 п. п. и достигла 7,67%.