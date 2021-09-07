Мишустин в беседе с саратовским губернатором отметил важность расселения аварийного жилья

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече во вторник с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым во время рабочей поездки в регион попросил продолжать работу по расселению аварийного жилья.

"Валерий Васильевич, продолжайте эту работу [по расселению аварийного жилого фонда]. В первую очередь это очень важно людям", - сказал председатель правительства, выслушав доклад губернатора на эту тему.

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на съезде "Единой России" сказал о необходимости расширения программы расселения аварийного жилья, и недавно на эти цели по поручению главы государства было выделено 45 млрд рублей.

Радаев рассказал председателю кабмина, что переселение людей из аварийного жилого фонда является "актуальной повесткой" для Саратовской области. Он поблагодарил Мишустина за помощь от федеральных властей по этому направлению и выразил надежду, что регион и дальше будет получать такую поддержку. Губернатор добавил, что в нынешнем году Саратовская область уже получила часть средств на решение проблемы ветхого жилья в Энгельсе.

Ранее президент России выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Планируется, что с 2022 года к реализации новой программы приступит ряд регионов, в частности, Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и Севастополь, которые уже достигли целевых показателей по расселению аварийного жилья, предусмотренных нацпроектом "Жилье и городская среда". Кроме того, завершить текущую программу переселения граждан из аварийного фонда в 2021 году планируют Кабардино-Балкария, Адыгея, Чечня, Саратовская и Магаданская области.