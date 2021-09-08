Более 11,5 тыс. жителей Новосибирской области расселят из аварийных домов после 2023 года

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Из 670 домов, признанных аварийными после 2017 года, планируется расселить более 11,5 тыс. жителей Новосибирской области. Проект реализуют после 2023 года. На данный момент в регионе темпы прироста аварийной застройки почти вдвое превышают скорость расселения. Об этом ТАСС сообщила в среду замминистра ЖКХ и энергетики региона Елена Макавчик.

"По состоянию на 1 сентября 2021 года на территории Новосибирской области подлежат расселению 11 506 жителей 670 домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года", - отметила она.

Замминистра добавила, что приступить к расселению при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ возможно после завершения действующей программы по расселению. Ее регион планирует досрочно выполнить в 2023 году.

Накануне министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов отмечал, что говорить о точных сроках, в которые будут расселять дома, пока преждевременно: они будут зависеть от возможностей фонда на момент окончания региональной программы в 2023 году. При этом часть домов будет расселена с помощью механизма комплексного развития территории, пилотные площадки которого прорабатываются уже в этом году.

По данным министерства, на территории области на 1 сентября 2021 года признаны аварийными и подлежащими сносу 1 276 многоквартирных домов, в которых проживают 24 565 человек. В настоящее время расселены 422 дома, в которых проживают 7 139 человек (27,5% от общего объема аварийного фонда). Как сообщал Архипов, объем расселяемого жилья превысит прирост аварийного в области к 2022 году. Достичь планов поможет ускоренная программа расселения, по которой до 2023 года включительно должны расселить весь жилой фонд региона, признанный аварийным до 2017 года, это порядка 55 тыс. кв. м.