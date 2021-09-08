Минстрой: около 150 млн кв. м жилья можно построить на подобранных для КРТ участках

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 150 млн кв. метров жилья можно возвести на земельных участках, подобранных для комплексного развития территорий (КРТ) по всей России. Об этом в среду сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин на Московском финансовом форуме.

"Практически во всех регионах заканчивается выпуск региональных нормативных правовых актов по КРТ, идет активная работа по подбору градостроительного потенциала. Уже более чем на 150 млн кв. м жилья в регионах разработан градпотенциал, то есть программа КРТ набирает обороты", - сказал Ломакин.

В пресс-службе Минстроя ТАСС уточнили, что на сегодняшний день по всей России под комплексное развитие территорий заявлено почти 600 участков земли.

Ранее в министерстве сообщали, что реализация проектов комплексного развития территорий запущена в трех субъектах. В Иркутской области принято решение о комплексном развитии застроенной территории Усолье-Сибирского, Московская область объявила торги на право заключения договора о КРТ, в Москве объявлен аукцион на право заключение договора о комплексном развитии с реорганизацией промзоны.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.