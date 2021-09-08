Продажи в новостройках в России за семь месяцев выросли на 46%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 495 тыс. сделок на первичном рынке жилья в России зарегистрировано с января по июль 2021 года, что на 46% больше, чем годом ранее, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"Общее количество договоров долевого участия (ДДУ), зарегистрированных за семь месяцев с начала года, составило 495 тыс. Это на 46% больше, чем с января по июль 2020 года (338 тыс.)", - сказали в пресс-службе.

Количество зарегистрированных ДДУ за июль составило 72 тыс. - на 22% больше, чем в июле 2020 года (59 тыс.). Больше всего договоров долевого участия заключено в Московской области (11 тыс.), Москве (10 тыс.) и Санкт-Петербурге (7 тыс.).

Вторичный рынок недвижимости за семь месяцев 2021 года также показал рост. По данным Росреестра, с января по июль 2021 года было зарегистрировано 2,3 млн договоров купли-продажи, что на треть больше, чем годом ранее (1,7 млн).

В июле 2021 года спрос на вторичном рынке в годовом выражении вырос на 10% - до 366 тыс. сделок. Сделки с готовым жильем чаще всего заключали в Московской области (29 тыс.), Краснодарском крае (23 тыс.) и Москве (13,5 тыс.).