Освоение площадок с помощью механизма КРТ в России может занять семь лет

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Потенциал освоения площадок с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ) на территории Российской Федерации составляет семь лет. Об этом сообщил в среду президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"Экспертным образом мы посчитали тот объем земельного ресурса, который может быть в результате вовлечен. По самым скромным расчетам, это земельные участки с возможностью размещения порядка 800 млн кв. м. Если переводить в годы, даже с самыми амбициозными планами 120 млн кв. м - это шесть-семь лет потенциала, который дополнительно существует уже в рамках сложившихся границ муниципалитетов", - сказал Глушков на деловом завтраке "Частно-государственное партнерство как драйвер развития территорий".

Ранее в пресс-службе Минстроя ТАСС сообщали, что все субъекты Российской Федерации приступили к реализации нового механизма КРТ в части утверждения нормативно-правовой базы. Отмечалось, что 10 регионов уже полностью сформировали условия для реализации КРТ, еще 36 частично утвердили необходимые нормативные правовые акты. Реализация комплексного развития территорий запущена в трех субъектах - в Иркутской области, Московской области и Москве.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.