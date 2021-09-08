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Единый госзаказчик в строительстве планирует в 2021 году ввести в эксплуатацию 16 объектов

Единый заказчик также может принять участие в проектах государственно-частного партнерства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Государственная публично-правовая компания (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства" планирует ввести в эксплуатацию 16 объектов по итогам 2021 года. Об этом в среду сообщил заместитель генерального директора ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Иван Корнев.

"До конца текущего года планируется к вводу в эксплуатацию порядка 16 объектов. На сегодняшний день уже введено три объекта. Основной объем ввода придется на 2023-2024 гг.", - сказал он на деловом завтраке "Частно-государственное партнерство как драйвер развития территорий". Корнев напомнил, что единому заказчику передан 121 объект образования, культуры, спорта и здравоохранения общей площадью около 1,8 млн кв. м.

Единый заказчик также может принять участие в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП), добавил он. "Сейчас мы обращаем внимание, что такая потребность есть в коммерческих организациях - в привлечении технического заказчика", - сказал Корнев.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" зарегистрирована 1 февраля 2021 года. Она осуществляет строительный контроль при возведении объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета.

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