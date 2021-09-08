Минфин надеется на облегчение процедур продаж исторических и заброшенных зданий из казны

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин рассчитывает, что до конца 2021 года будет приняты несколько законов, которые позволят Росимуществу легче реализовывать заброшенные здания и объекты культурного наследия из казны, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе Московского финансового форума.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся два таких законопроекта. Первый касается увеличения полномочий Росимущества по включению объектов стоимостью до 100 млн рублей в программу приватизации - ведомство сможет самостоятельно принимать решение о продаже, не внося изменения в правительственные акты.

"Сегодня стоит задача как можно скорее избавиться от огромного количества никому не нужных объектов казны, которые часто представляют собой полуразрушенные здания, заброшенные участки, давно брошенные промышленные объекты <…>, которые попадают в казну Росимущества и Минфина по решению судов просто потому, что обанкротилось предприятие <…> Причем это актив, скорее, с негативной стоимостью", - рассказал Моисеев.

Он рассчитывает, что законопроект будет принят Госдумой в осеннюю сессию. "Это будет очень большое облегчение с точки зрения процедурных аспектов работы, потому что иначе каждый, извините, заброшенный общественный туалет надо было тащить через правительство", - пояснил замминистра.

Он также обратил внимание и на большое количество попавших в казну опасных объектов. "Частные собственники часто имели в прошлом такую привычку - бросить опасные объекты, не выполнив свои обязательства по рекультивации и так далее. Когда это все попадает в казну, обязательства переходят ей. Здесь мы договорились, что будем занимать значительно более жесткую юридическую позицию - будем оспаривать и заставлять, если даже предприятие обанкротилось, то прежде чем эти развалины окажутся в казне - выполнять свои обязательства по зачистке экологического вреда", - подчеркнул Моисеев.

Минфин также надеется, что инициативы, направленные на облегчение приватизации объектов культурного наследия, будут приняты до конца 2021 года.

"Сейчас фактически невозможно произвести покупку объекта вместе с участком, что резко снижает интерес к объектам культурного наследия. <…> Потом там есть довольно странная формулировка, которая делает достаточно непонятными обязательства человека, который покупает. Объекты культурного наследия - это не только Московский Кремль, есть много построек XIX - начала XX века. По-хорошему, нет никакой причины, почему такие здания, которые мы видим часто в центре Москвы, не могут использоваться в коммерческих целях - в качестве гостиницы или офиса, при условии исполнения охранных обязательств ", - сказал замминистра, добавив, что принятие соответствующих поправок позволит активно начать приватизацию объектов культурного наследия.