Возможность изменения цены контрактов на стройку могут распространить на гособоронзаказ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Постановление по изменению цены госконтракта в связи с ростом стоимости строительных ресурсов планируется распространить на гособоронзаказ. Об этом сообщил глава Минстрой РФ Ирек Файзуллин на Московском финансовом форуме.

"Вышло постановление, которое регулирует этот механизм [изменения цены контракты из-за роста стоимости стройматериалов] по гражданской стройке, в настоящий момент отрабатывается дополнение в это постановление, связанное с гособоронзаказом", - сказал Файзуллин.

По словам министра, в России действует более 225 тыс. государственных, региональных и муниципальных контрактов на строительство, из них более 1,7 тыс. - стоимостью более 100 млн рублей.

Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. При этом правительство рекомендовало регионам России принять аналогичные нормативные акты для региональных и муниципальных контрактов.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы с января по июль 2021 года выросли на 26%.