Структуры ГК "Киевская площадь" вошли в акционерный капитал девелопера "Самолет"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сооснователь компании "Киевская площадь" Год Нисанов и структуры группы компаний "Киевская площадь" приобрели почти 10% акций у акционеров-основателей ПАО ГК "Самолет". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевской площади" в четверг.

"Стороны рассматривают возможность совместно развивать проекты в области коммерческой недвижимости, а также реализовывать девелоперские проекты в регионах России и странах СНГ", - отмечается в сообщении.

Группа "Самолет" основана в 2012 году, по итогам 2020 года компания заняла четвертое место в России по объему текущего строительства. Акции группы "Самолет" с октября 2020 года начали торговаться на Московской бирже. Первично на бирже размещено более 3 млн обыкновенных акций, доля акций в свободном обращении - 5% от увеличенного акционерного капитала. Согласно оценке Cushman & Wakefield земельный банк компании составляет 24,6 млн кв. м реализуемой площади, что эквивалентно 326,1 млрд рублей.

Группа компаний "Киевская площадь" является крупнейшим участником рынка коммерческой недвижимости в России. Основана Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. К ним относятся такие крупные объекты коммерческой недвижимости как спорткомплекс "Олимпийский", ТРЦ "Европейский", МФК "Щелковский", ТПУ "Нагатинская", мебельный торговый комплекс "Гранд", Radisson Collection Hotel, Moscow (гостиница "Украина"), гастрономический квартал "ДЕПО", агрокластер "ФУД СИТИ" и др. Общая площадь коммерческой недвижимости группы компаний составляет более 3,9 млн кв. м.