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Хуснуллин сообщил об увеличении ввода жилья в РФ на 31% с начала года

Вице-премьер поручил руководителям регионов не снижать темпы и начать заниматься вводом жилья на 2022 год

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Объемы ввода жилья на территории Российской Федерации с начала 2021 года увеличились на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

"По жилью у нас хорошая ситуация - 31% идем плюсом к аналогичному периоду прошлого года. Прошу руководителей регионов темп не снижать и сегодня уже серьезно заниматься вопросами ввода не только этого года, но уже заниматься 2022 годом", - сказал вице-премьер.

По его словам, в 36 регионах РФ объемы этого года выше прошлогодних на 30%, 38 регионов строят на уровне 2020 года.

Ранее Хуснуллин сообщал, что правительство РФ усиленно работает над тем, чтобы положительная динамика жилищного строительства в стране сохранилась, а итоговый показатель 2021 года составил 85,5 млн кв. м.

По данным Росстата, ввод в эксплуатацию жилья в России вырос на 29,7% за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 36,5 млн кв. м. За второй квартал 2021 года введено 18,7 млн кв. м, что на 47,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года, а отдельно в июне 2021 года - 7,7 млн кв. м, что на 34,9% больше, чем в июне 2020 года.

Согласно обновленным данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Достигнутый результат выше объемов ввода жилой недвижимости за предшествующий 2019 год на 143 тыс. кв. м.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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