Хуснуллин заявил об опережении плана по расселению аварийного жилья по площади на 112%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Расселение аварийного жилья на территории Российской Федерации по площади опережает план на 112%. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

"По расселению аварийного жилья в целом мы идем с превышением от планов на 112% по количеству расселяемой площади, по количеству расселенных людей - 121% от плана. Кассовое исполнение идет неплохо", - сказал Хуснуллин.

Сегодня в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Она рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда. Как ранее отмечали в Фонде ЖКХ, ежегодно аварийным признается порядка 2 млн кв. м жилья.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он также предложил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей.