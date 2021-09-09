ГК "Киевская площадь" будет консультировать "Самолет" по текущим проектам девелопера

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество ГК "Киевская площадь" и "Самолет" после приобретения 10% акций девелопера будет включать в том числе консультации по текущим проектам компании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГК "Киевская площадь".

"Сотрудничество подразумевает в том числе консультации по текущим проектам. В случае появления совместных проектов стороны своевременно будут информировать о них общественность", - отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что сооснователь компании "Киевская площадь" Год Нисанов и структуры группы компаний "Киевская площадь" приобрели почти 10% акций у акционеров-основателей ПАО ГК "Самолет". Компании будут обсуждать возможность совместных проектов в коммерческой недвижимости, а также реализовывать девелоперские проекты в регионах России и странах СНГ. Рыночная стоимость сделки по покупке 10% акций могла составить порядка 25 млрд рублей, учитывая рыночную оценку ГК "Самолет" в 257 млрд рублей на начало сентября.

В ГК "Киевская площадь" отметили, что покупка акций совершена по рыночной цене, расчеты проходили в денежной форме. При этом абсолютные условия сделки и внутреннее распределение средств в компании не раскрывают. Вопрос входа Года Нисанова в состав совета директоров ГК "Самолет" будет обсуждаться отдельно, прокомментировали агентству в пресс-службе ГК "Киевская площадь".

Группа "Самолет" основана в 2012 году, по итогам 2020 года компания заняла четвертое место в России по объему текущего строительства. Акции группы "Самолет" с октября 2020 года начали торговаться на Московской бирже. Первично на бирже размещено более 3 млн обыкновенных акций, доля акций в свободном обращении - 5% от увеличенного акционерного капитала.

Группа компаний "Киевская площадь" является крупнейшим участником рынка коммерческой недвижимости в России. Основана Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. К ним относятся такие крупные объекты коммерческой недвижимости как спорткомплекс "Олимпийский", ТРЦ "Европейский", МФК "Щелковский", ТПУ "Нагатинская", мебельный торговый комплекс "Гранд", Radisson Collection Hotel, Moscow (гостиница "Украина"), гастрономический квартал "ДЕПО", агрокластер "ФУД СИТИ" и др. Общая площадь коммерческой недвижимости группы компаний составляет более 3,9 млн кв. м.