Минстрой планирует увеличить норматив стоимости жилья в 67 регионах в IV квартале

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует увеличить среднюю нормативную стоимость квадратного метра жилья в 67 регионах России в четвертом квартале 2021 года по сравнению с третьим кварталом. В остальных 18 регионах стоимость квадратного метра не изменится, следует из проекта приказа ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Нормативы стоимости квадратного метра используются при расчете различных социальных выплат по государственным программам либо при закупках жилья в целях переселения из ветхого и аварийного фонда.

В частности, в четвертом квартале 2021 года по сравнению с третьим кварталом планируется увеличить норматив стоимости квадратного метра жилья на 4,5% в Москве (до 134,4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (93,7 тыс. рублей), Московской области (74,7 тыс. рублей) и Ленинградской области (62,1 тыс. рублей).

При этом норматив стоимости жилья не изменится в 18 регионах, среди которых Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Пензенская, Ульяновская, Магаданская области, Ставропольский, Камчатский края, Карачаево-Черкесская, Чеченская, Чувашская Республики, Республика Северная Осетия - Алания, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Сегодня средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в регионах выводится исходя из данных о средних ценах на первичном и вторичном рынках жилья по квартирам среднего качества, средней стоимости строительства, а также средней стоимости квадратного метра жилья, приобретенного по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" и с учетом индекса-дефлятора. Однако норматив отдален от рыночных показателей, в некоторых субъектах разница доходит до 40%, ранее отмечал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. Например, значение норматива снижает себестоимость строительства и искажает оценку индекс-дефлятора по всему виду деятельности "Строительство", объяснял эксперт.

Ранее в Министерство юстиции РФ на государственную регистрацию был направлен проект приказа Минстроя России, согласно которому средняя рыночная стоимость квадратного метра, используемого для расчетов размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилья, будет рассчитываться по новой методике - на основании средневзвешенной цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам среднего качества.