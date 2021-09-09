В Банке ДОМ.РФ считают, что объем выдачи ипотеки по итогам года достигнет 5 трлн рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские банки увеличат объем выдачи ипотеки до конца 2021 года до 5 трлн рублей, считают в Банке ДОМ.РФ.

"Объем выдачи ипотечных кредитов по итогам 2021 года вырастет примерно на 10% и достигнет 5 трлн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

По словам директора розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгения Шитикова, ключевые события для рынка произошли летом, когда изменились условия кредитования по госпрограммам льготной и семейной ипотеки. "Семейная ипотека и льготная на новостройки поменялись местами. Мы видим, что семейная ипотека сейчас становится драйвером прироста ипотечных портфелей для банков. На наш взгляд, с точки зрения социального вопроса, это правильно, потому что семейная ипотека - это более понятный, более конкретный, более целевой продукт. Она позволяет семьям с маленькими детьми улучшить свои жилищные условия", - приводятся в сообщении слова Шитикова.

По данным Центробанка, в 2020 году в России было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму почти 4,3 трлн рублей - рекордный показатель за всю историю ипотечного рынка. Объем выданной ипотеки вырос в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, а количество кредитов увеличилось на 35%.