Группа ВТБ зафиксировала снижение цен на новостройки в Москве в августе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Группа ВТБ отмечает признаки охлаждения рынка недвижимости, аналитики ждут укрепления тренда осенью и называют текущую ситуацию "временем покупателя". Об этом говорится в сообщении группы.

"По данным экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ), цены на первичном рынке Москвы в августе сократились на 3% по сравнению с июлем", - говорится в сообщении.

Средняя цена квадратного метра первичного жилья в Москве в августе зафиксирована на уровне 280 тыс. рублей. Одновременно отмечается тенденция к замедлению роста цен на вторичном рынке. За последний месяц лета цены выросли на 1%, тогда как в июле - на 1,5%. Таким образом, по данным группы, уровень цен на готовое жилье в столице составляет в среднем 260 тыс. рублей за кв. м.

Также аналитики "Метр квадратный" отмечают тренд на резкое замедление роста цен в Санкт-Петербурге на новостройки: в первой половине 2021 года они выросли на 20%, а за июль-август - всего на 2,5%. Средняя стоимость жилья на первичном рынке Петербурга зафиксирована на уровне 180 тыс. рублей на кв. м, и в связи с выходом сезонных предложений уже осенью прирост цен в Петербурге и Ленобласти может остановиться. На вторичном рынке цены с мая 2021 колеблются в диапазоне 175-180 тыс. рублей за кв. м.

Важным фактором охлаждения рынка стала нормализация потребительского спроса, который достиг своего пика накануне изменений ипотечной госпрограммы, приводится в сообщении мнение генерального директора "Метра квадратного" Вячеслава Дусалеева.

"Ожидаем, что осенью-зимой этого года тенденция продолжится - и для желающих купить квартиру в новостройке или инвестировать этот момент будет очень своевременным", - считает эксперт. Топ-менеджер также отметил рост спроса на вторичном рынке, где традиционно совершается порядка 80% всех сделок. "Ипотечные предложения на новостройки и готовые объекты, по сути, выровнялись в конце лета, и многие покупатели стали активнее обращать внимание на вторичный рынок, где в последнее время не наблюдалось столь резкого роста цен", - отметил Дусалеев.