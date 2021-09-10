ТАСС, 10 сентября. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что на Дальнем Востоке нужно научиться строить больше и дешевле, в том числе, чтобы выполнить поставленные руководством страны задачи по благоустройству городов. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Несколько выделяющаяся из общего массива [отрасль] - это, конечно, производство строительных материалов. Нам надо побеждать со строительством, нам надо научиться на Дальнем Востоке строить больше, строить дешевле. Там есть инструменты, которые мы предложили уже, связанные с созданием преференции для строительства как отрасли с предоставлением земельных участков с подведением инфраструктуры", - сказал Трутнев. Он отметил, что если по-прежнему стройматериалы будут ввозиться "за несколько тысяч километров, то жилье все равно будет стоить дорого". "Поэтому нам надо практически создать эту отрасль промышленности на Дальнем Востоке", - добавил он.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), президент России Владимир Путин отметил дефицит строительных материалов на Дальнем Востоке, которые "приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров". В связи с этим глава государства поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае и призвал кратно увеличить производство стройматериалов в Дальневосточном федеральном округе. Также в 2021 году была анонсирована программа "Дальневосточный квартал", которая предусматривает разработку проектов по комплексной застройке городов Дальнего Востока микрорайонами от 50 тыс. кв. м каждый.